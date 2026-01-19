Fallo judicial obliga al Estado a proveer de toallas sanitarias a mujeres en las cárceles

El Estado está obligado a entregar kits de salud menstrual a las personas privadas de libertad.

Una sentencia judicial obliga al Estado a entregar a toallas sanitarias, tampones y kits de higiene menstrual a las mujeres que se encuentran en las cárceles de Ecuador de forma inmediata.

La decisión se tomó luego de que Silvana Portes, una mujer privada de la libertad, presentó una acción de habeas corpus en contra del director de la cárcel del Guayas número 2, y el Servicio Nacional De Atención Integral A Personas Adultas Privadas De La Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Diana Vélez, abogada de Portes, indicó que la acción buscaba que el Estado garantice la provisión de toallas sanitarias en las cárceles.

Según la demanda, en muchas ocasiones, las presas debían utilizar una toalla sanitaria durante los tres o cinco días que dura el período menstrual o utilizar otros insumos como telas, paños, etc., lo que vulneraba el derecho a la salud de las mujeres en las cárceles.

El juez determinó que esta vulneración es real ya que las presas solo podían acceder a toallas sanitarias o tampones al adquirirlos en el economato de la cárcel, por lo que se ve a la salud menstrual como una mercancía.

La sentencia es de inmediato cumplimiento en el país y obliga al SNAI y al Ministerio de Salud a abastecer de kits de higiene menstrual a todos los centros de privación de libertad en el país.

Asimismo, el dictamen manda al Snai a presentar un programa que garantice el acceso continuo a agua limpia y a condiciones óptimas de higiene en un pazo de 15 días, que concluiría a inicios de febrero.

La Defensoría del Pueblo será la encargada de realizar un seguimiento a esta sentencia.