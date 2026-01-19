Una ola de violencia deja 8 policías muertos en Guatemala tras motines en cárceles

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a alias 'Liro', sospechoso de la muerte de dos policías el domingo 18 de enero.

Guatemala vivió, el domingo 18 de enero de 2026, una ola de violencia causada por presuntos pandilleros que asesinaron a ocho policías, tras varios motines en las cárceles del país centroamericano.

Debido a estos hechos, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio durante 30 días, lo que permite a las autoridades arrestar y detener a cualquier persona sin orden judicial.

Ese mandatario detalló que el asesinato de los policías se registró como represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres cárceles el domingo 18, después de motines protagonizados por privados de la libertad, el sábado 17.

La pugna entre el Gobierno y las pandillas se originó en el segundo semestre de 2024 después de que el presidente ordenara que los cabecillas de las estructuras criminales fueran trasladados a una cárcel de alta seguridad en el sur del país, sin los privilegios que gozaban con Administraciones anteriores.

Esta prisión, llamada 'Renovación I', fue una de las que registró motines el sábado, con toma de rehenes (agentes del Sistema Penitenciario) incluida.

Cárceles controladas y ataques coordinados

El Gobierno consiguió, la mañana del domingo 18 de enero, retomar el control de la cárcel 'Renovación I' y rescatar a los rehenes .

Horas después, en una operación coordinada en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, presuntos pandilleros, atacaron a balazos a miembros de la Policía Nacional Civil, y asesinaron a ocho agentes en total.

Tras anunciar el estado de sitio, el presidente subrayó durante su mensaje a la nación que no permitirá que "la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala".

La Policía Nacional Civil, por su parte, indicó que se 'neutralizó' al cabecilla de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los presuntos promotores del motín en 'Renovación I', quien demandaba su traslado a otra prisión además de aire acondicionado y comida a domicilio.

Estos traslados se realizaron a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18', acribillado el 28 de julio.

Clases suspendidas

Los ataques con armas de fuego causaron que las clases fueran suspendidas para este lunes 19 de enero en el ámbito público y privado, aunque el presidente puntualizó que el Gobierno espera que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.

Según diversos analistas, esta nueva ola de violencia tendría como objetivo generar caos entre la población y evitar que avancen los procesos de cambio de autoridades judiciales como establece la ley.