Ecuatoriano que sobrevivió al ataque de Estados Unidos al submarino quedó en libertad

El ecuatoriano sobreviviente al ataque militar de Estados Unidos, el pasado jueves 16 de octubre del 2025, a un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe quedó en libertad tras su llegada a Ecuador.

Esto ocurrió luego de que la Fiscalía determinó que no había información sobre el cometimiento de un delito en territorio nacional. Así lo confirmó la institución, este lunes 20 de octubre.

El hombre, identificado como Andrés Tufiño, arribó al país el pasado sábado 18, a las 11:00 hora local, y luego se le realizó una evaluación médica, según información del Ministerio del Interior.

Después de pasar el control médico, agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía lo llevaron ese mismo sábado hasta una Unidad de Flagrancia para que el caso fuera conocido por un fiscal de turno.

Sin embargo, "al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener pues tampoco tenía procesos pendientes en su contra", detalló el Ministerio Público.

El ataque estadounidense al submarino

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dos personas sobrevivieron al ataque en el Caribe y por eso fueron repatriados a sus países de origen.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25 000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", dijo Trump, el 16 de octubre, en la red social Truth Social.

El mandatario estadounidese apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación atacada "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

El ecuatoriano y el colombiano son las primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han atacado al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas y han causado la muerte de 30 personas.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.