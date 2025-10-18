EE.UU. repatría a Colombia y Ecuador a dos supervivientes del ataque a narcosubmarino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, este sábado 18 de octubre del 2025, la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses a un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25 000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación "estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115396632441470075

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves, según informó el viernes Trump, que aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que "no se trataba de un grupo inocente".

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Trump anunció el miércoles que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.