Investigan a fiscal que no formuló cargos contra presunto abusador sexual en Pastaza 

Un hombre fue detenido por el presunto abuso sexual de una niña en Pastaza.

La abogada Kate Torres, fiscal de Pastaza, será investigada por no formular cargos contra un hombre por el presunto abuso sexual a una menor en Pastaza, informó la Fiscalía General del Estado la noche del sábado 8 de agosto de 2026.

La fiscal intervino en una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por un presunto delito de abuso sexual en Pastaza. Sin embargo, se abstuvo de acusar al hombre que fue detenido.

El detenido es el presunto responsable de tener en cautiverio a una niña de 10 años, originaria de Perú, de la que abusó sexualmente.

Fiscalía abrió investigación

La decisión fue comunicada luego de que se conocieran cuestionamientos sobre la actuación de la funcionaria durante la audiencia. La Fiscalía señaló que, tras conocer los hechos, activó los protocolos previstos para este tipo de delitos.

El caso generó además un pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg, quien cuestionó públicamente lo ocurrido y pidió explicaciones sobre la actuación de la justicia.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado explicó que los fiscales ejercen sus funciones con autonomía e independencia, de acuerdo con la Constitución y la legislación ecuatoriana.

Sin embargo, la institución dispuso un procedimiento específico para revisar la actuación de la fiscal durante la audiencia.

El objetivo será determinar si existieron actuaciones que pudieran generar responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La Fiscalía aclaró que, si el control jurídico determina que hubo responsabilidad, se adoptarán las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente.