Ratifican sentencia contra profesor por abusar de un estudiante en Chimborazo

Ratifican condena condena contra docente acusado de abuso sexual contra un estudiante de 14 años en Pallatanga.

La Fiscalía General del Estado informó que la sentencia condenatoria contra Juan Enrique T. L., docente de una unidad educativa de Pallatanga, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.

Fiscalía dio a conocer que demostró que el procesado es autor directo del abuso sexual perpetrado contra un estudiante de 14 años.

Es así que deberá cumplir seis años y ocho meses de prisión, de acuerdo con la sentencia dictada en su contra.

Pruebas del caso

En su intervención, el Fiscal del caso relató que, durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó los elementos probatorios que destruyeron la presunción de inocencia del procesado.

Entre ellos figuran los informes investigativos elaborados por la Policía Judicial y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, la valoración médico-psicológica y la denuncia presentada por los padres de la víctima.

Además, comparecieron ocho testigos, entre ellos agentes investigadores, peritos médicos y psicológicos.

De igual manera, la madre del afectado y la propia víctima, quien rindió testimonio anticipado.

Contexto del caso

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el rector de la institución educativa.

El mismo, fue alertado por el padre del adolescente sobre el abuso cometido por el docente de inglés.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023, mientras la víctima ayudaba al procesado a ingresar calificaciones al sistema.

El cambio de comportamiento del estudiante alertó a sus padres, quienes notaron que el joven se mostraba frustrado y sensible.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el rector de la institución educativa, quien fue alertado por el padre del menor. Pixabay

Al conversar con él, la víctima relató lo sucedido con el profesor.

Con base en estos argumentos, Fiscalía solicitó que se ratificara en todas sus partes la condena de primera instancia.

La misma contempla medidas de reparación integral a favor de la víctima. La petición fue acogida por la Sala Penal.

El docente fue sentenciado con base en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La condena se incrementó al considerar las agravantes estipuladas en el artículo 48, numeral 8, del mismo cuerpo legal.

El mismo sanciona el delito de abuso sexual con pena privativa de libertad de tres a cinco años.