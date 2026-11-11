Extradición de los Estrada a EE. UU. avanza en Panamá, confirma Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, habló en Teleamazonas sobre los procesos de extradición de Jacobo Bucaram y los Estrada, este 11 de noviembre de 2026.

La extradición del exalcalde de Manta, Jaime Estrada Bonilla, y su hijo, el exasambleísta Jaime Estrada Medranda, hacia Estados Unidos continúa en trámite ante las autoridades de Panamá.

Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, durante una entrevista con Teleamazonas, este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El funcionario explicó que el procedimiento depende de las autoridades panameñas y que todavía no existe una fecha oficial para concretar la entrega de ambos ecuatorianos a Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la extradición de los Estrada?

El ministro precisó que, en el caso de los Estrada, el trámite se desarrolla en Panamá, país donde fueron detenidos como parte de una operación de cooperación internacional.

"La extradición de Jacobo Bucaram y los Estrada está en proceso." John Reimberg, ministro del Interior.

La entrega de los Estrada dependerá de que se completen los procedimientos judiciales correspondientes. Por ahora, las autoridades no han anunciado cuándo podría realizarse.

¿Por qué Estados Unidos requiere a los Estrada?

Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda fueron detenidos en Panamá a inicios de noviembre de 2026, en el marco de una investigación de las autoridades estadounidenses.

El presidente Daniel Noboa señaló este miércoles que el caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Según el mandatario, Jaime Estrada Medranda habría intervenido en la distribución ilegal de armamento a organizaciones criminales en Ecuador.

Estas acusaciones forman parte de una investigación judicial y no constituyen una declaración de culpabilidad.