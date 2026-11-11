Daniel Noboa renovó por 30 días el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador

Policías y militares ejecutan operaciones de seguridad en Ecuador, en medio del estado de excepción.

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días adicionales el estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias del país. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 532, suscrito este miércoles 11 de noviembre de 2026.

La medida rige en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde el Gobierno considera que persisten las condiciones de violencia e inseguridad que motivaron la declaratoria inicial.

El documento establece que "es necesario renovar" el estado de excepción, que fue declarado originalmente mediante el Decreto Ejecutivo 498, del 15 de septiembre de 2026.

Entre los argumentos para mantener esta medida, el Ejecutivo identificó la "persistencia de las dinámicas criminales identificadas y la gravedad de los hechos violentos registrados".

¿Qué derechos se suspenden?

Con la renovación del estado de excepción se mantiene la suspensión de dos derechos constitucionales:

Inviolabilidad de domicilio

Inviolabilidad de correspondencia

Durante el estado de excepción hay intervenciones de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo es afectar a las organizaciobes criminales.