Hallan siete cuerpos calcinados en una finca vinculada a cabecilla asesinado

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Las autoridades investigan el hallazgo siete cadáveres calcinados en el interior de una finca que estaría relacionada con Carlos Suástegui, presunto cabecilla del grupo delictivo Los Águilas, asesinado en el aeropuerto de Guayaquil.

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este martes 28 de julio, luego de que personal policial acudiera al lugar tras una alerta emitida por el ECU911 por un incendio registrado en el predio.

Segú información policial, al llegar, los uniformados localizaron un vehículo incinerado y, al ampliar la inspección hacia una vivienda conocida como La Limonera, descubrieron los cuerpos de las víctimas.

Autoridades investigan el hecho

De acuerdo con la información preliminar, algunos cadáveres estaban con las manos atadas con alambre, mientras que otros estaban parcialmente consumidos por el fuego, lo que dificulta su identificación.

Durante las diligencias, Criminalística recogió diez indicios balísticos, retuvo un vehículo y cinco motocicletas encontradas en la propiedad.

Según versiones proporcionadas por moradores a la Policía, la finca habría pertenecido a Carlos Suástegui y el vehículo calcinado sería, presuntamente, de uno de sus familiares.

No obstante, las autoridades indicaron que esa información continúa bajo verificación y aún no forma parte de una conclusión oficial de la investigación.