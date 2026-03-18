Fiscalía acusó a Verduga, Arauz y cinco más en el caso Ligados por presunta asociación ilícita

En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Ligados.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Ligados avanzó, este miércoles 18 de marzo, con la validación del proceso judicial y el inicio de la exposición del dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía General.

La jueza nacional, Daniella Camacho, rechazó los pedidos de nulidad planteados por las defensas de los procesados y declaró la validez de toda la investigación.

En el caso Ligados son investigadas siete personas por el presunto delito de asociación ilícita, entre ellas los exconsejeros del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.

También la actual consejera Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; y el exsuperintendente de Bancos Raúl González.

Durante la audiencia, el Fiscal General encargado sostuvo que la investigación evidenciaría una supuesta estructura para captar el Cpccs y utilizarlo con fines políticos, con el objetivo de incidir en la designación de autoridades clave del Estado.

Según la Fiscalía, los procesados, vinculados a la denominada 'Liga Azul', habrían coordinado acciones, presuntamente lideradas por Arauz, para influir en concursos de selección en entidades como el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos.

La tesis fiscal sostiene que, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los procesados habrían ejecutado acciones orientadas a controlar instituciones estatales mediante designaciones claves.

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Por ejemplo, habrían intervenido en procesos como la selección de vocales del Consejo de la Judicatura y la ratificación del Superintendente de Bancos.

Además, según las investigaciones, habrían buscado dilatar trámites en la justicia electoral con el fin de mantenerse en funciones y evitar sanciones.

La diligencia fue suspendida y se reinstalará este miércoles 19 de marzo a las 09:00, cuando la Fiscalía continuará con la fundamentación de su dictamen acusatorio dentro de este caso.