La Fiscalía investiga muerte de una persona durante operativo militar en Guayas

La Fiscalía abrió una investigación por la muerte de un hombre durante un operativo militar

La Fiscalía General del Estado abrió, de oficio, una investigación previa por la muerte de un hombre durante un procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en el cantón Milagro, provincia del Guayas.

El Ministerio Público informó que el hecho ocurrió la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, en medio de un operativo militar.

Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido sometida a agresiones físicas y, presuntamente, electrocutada por personal uniformado.

El objetivo de la investigación es ejecutar diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Este caso ocurre en una provincia donde se intensificaron las operaciones militares por un toque de queda focalizado. Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo tienen restricción de movilidad desde las 23:00 hasta las 05:00, medida que estará vigente durante 15 días, hasta el próximo 31 de marzo.

Las autoridades del Gobierno, incluidos los ministros del Interior y de Defensa, han señalado que estos operativos responden a una estrategia para enfrentar al crimen organizado y desarticular economías ilegales en el territorio nacional.