Fiscalía amplió opciones para denunciar e identificar al agresor en casos de violencia de género
La Fiscalía actualizó el formulario en línea para denunciar violencia de género. El sistema permite identificar el parentesco con el agresor.
Las personas que son víctimas de violencia de género pueden denunciar gratis e Fiscalía
09 sep 2025 - 11:49
La Fiscalía General del Estado implementó una actualización en su sistema digital de denuncias para casos de violencia de género. La iniciativa otorga a las víctimas más opciones para reportar a sus agresores.
Se actualizó el formulario en línea de denuncia con la opción ‘Relación víctima/agresor (parentesco)’. Al dar clic se despliega un abanico de categorías más específicas.
De esta manera, la víctima puede indicar si el agresor pertenece a su entorno familiar, laboral, social, educativo o religioso.
Entre las opciones disponibles se encuentran: familiar, pareja, amigo, jefe, empleado, colega, maestro, policía, funcionario público, clérigo, otro transgresor conocido por la víctima o desconocido.
“Se ampliaron las categorías para que las víctimas de violencia sexual y basada en género puedan proporcionar más información del agresor”, señaló la Fiscalía
Antes de esta actualización, las denuncias en línea no permitían identificar el tipo de vínculo entre víctima y agresor.
Paso a paso para denunciar
La Fiscalía recuerda que para hacer la denuncia la víctima no necesita ningún documento, ni de un abogado y el trámite es totalmente gratuito y la víctima puede hacerlo a través del sitio web de la institución.
- Acceda al sitio web www.fiscalia.gob.ec
- Ingrese a 'Servicios en línea'
- Infórmese e identifique el tipo de violencia
- Llene el formulario
- Relate los hechos con fecha y horas aproximadas
- Proporcione datos de la víctima y presunto agresor
- Haga clic en enviar
