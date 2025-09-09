Fiscalía amplió opciones para denunciar e identificar al agresor en casos de violencia de género

Las personas que son víctimas de violencia de género pueden denunciar gratis e Fiscalía

La Fiscalía General del Estado implementó una actualización en su sistema digital de denuncias para casos de violencia de género. La iniciativa otorga a las víctimas más opciones para reportar a sus agresores.

Se actualizó el formulario en línea de denuncia con la opción ‘Relación víctima/agresor (parentesco)’. Al dar clic se despliega un abanico de categorías más específicas.

De esta manera, la víctima puede indicar si el agresor pertenece a su entorno familiar, laboral, social, educativo o religioso.

Entre las opciones disponibles se encuentran: familiar, pareja, amigo, jefe, empleado, colega, maestro, policía, funcionario público, clérigo, otro transgresor conocido por la víctima o desconocido.

“Se ampliaron las categorías para que las víctimas de violencia sexual y basada en género puedan proporcionar más información del agresor”, señaló la Fiscalía

Antes de esta actualización, las denuncias en línea no permitían identificar el tipo de vínculo entre víctima y agresor.

Paso a paso para denunciar

La Fiscalía recuerda que para hacer la denuncia la víctima no necesita ningún documento, ni de un abogado y el trámite es totalmente gratuito y la víctima puede hacerlo a través del sitio web de la institución.