Fiscalía pide 34 años y ocho meses de cárcel para autores directos en caso Las Malvinas
Este 8 de diciembre del 2025 se cumple un año de la desaparición y asesinato de tres adolescentes y un niño. Hay 17 militares procesados.
17 militares enfrentan un juicio por el caso de los niños de Las Malvinas
08 dic 2025 - 15:17
La audiencia de juicio contra 17 militares, procesados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en el caso Las Malvinas, se reinstaló este lunes 8 de diciembre del 2025.
El fiscal Christian Fárez comenzó a presentar los alegatos de cierre, es decir las conclusiones sobre las responsabilidades penales y a individualizar las acusaciones contra los procesados.
Hasta las 12:35, la Fiscalía pidió una pena de 34 años y ocho meses de prisión para un sargento, un oficial y un cabo, señalados como presuntos autores directos del delito.
Se espera que en esta audiencia, la Fiscalía General de a conocer los años de pena que soliciará al Tribunal para todos los imputados en esta causa.
La Fiscalía solicitó Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (376 000 dólares), a favor del Consejo de la Judicatura y también solicitó como reparación simbólica para las familias de los menores de 10 000.
Sin embargo, las defensas de las familias de las víctimas pidieron aumentar la reparación a 100 000 dólares por cada uno de los procesados.
Por su parte, los defensores de los militares sostienen que sus clientes no mataron a los menores y que lo ocurrido fue responsabilidad de bandas criminales.
Esta diligencia se desarrolla este 8 de diciembre del 2025, cuando se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, tres adolescentes y un niño, de entre 11 y 15 años.
El 8 de diciembre del 2024, dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detuvieron a los menores en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
El 24 de diciembre del año pasado se hallaron cuatro cuerpos en una zona agreste de Taura y el 31 de diciembre se confirmó que los restos correspondían a los cuatro menores.
