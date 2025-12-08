Fiscalía pide 34 años y ocho meses de cárcel para autores directos en caso Las Malvinas

17 militares enfrentan un juicio por el caso de los niños de Las Malvinas

La audiencia de juicio contra 17 militares, procesados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en el caso Las Malvinas, se reinstaló este lunes 8 de diciembre del 2025.

El fiscal Christian Fárez comenzó a presentar los alegatos de cierre, es decir las conclusiones sobre las responsabilidades penales y a individualizar las acusaciones contra los procesados.

Hasta las 12:35, la Fiscalía pidió una pena de 34 años y ocho meses de prisión para un sargento, un oficial y un cabo, señalados como presuntos autores directos del delito.

Se espera que en esta audiencia, la Fiscalía General de a conocer los años de pena que soliciará al Tribunal para todos los imputados en esta causa.

La Fiscalía solicitó Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (376 000 dólares), a favor del Consejo de la Judicatura y también solicitó como reparación simbólica para las familias de los menores de 10 000.

Sin embargo, las defensas de las familias de las víctimas pidieron aumentar la reparación a 100 000 dólares por cada uno de los procesados.

Por su parte, los defensores de los militares sostienen que sus clientes no mataron a los menores y que lo ocurrido fue responsabilidad de bandas criminales.

Esta diligencia se desarrolla este 8 de diciembre del 2025, cuando se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, tres adolescentes y un niño, de entre 11 y 15 años.

El 8 de diciembre del 2024, dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detuvieron a los menores en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

El 24 de diciembre del año pasado se hallaron cuatro cuerpos en una zona agreste de Taura y el 31 de diciembre se confirmó que los restos correspondían a los cuatro menores.