Fiscalía pide prisión preventiva para 21 procesados en el Caso Apagón

El fiscal general (e), Leonardo Alarcón, pidió prisión preventiva para los 21 progresados en el caso Progen.

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para los 21 procesados en el caso Apagón, entre ellos el exministro de Energía, Antonio Goncalvez.

La audiencia de formulación de cargos se reinstaló la mañana de este viernes 15 de mayo del 2026. La diligencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.