Fiscalía pide prisión preventiva para 21 procesados en el Caso Apagón
La Fiscalía General del Estado señaló que hay elementos de convicción para presumir un presunto delito de peculado en el caso Apagón.
El fiscal general (e), Leonardo Alarcón, pidió prisión preventiva para los 21 progresados en el caso Progen.
API.
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Actualizado:
15 may 2026 - 17:39
La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para los 21 procesados en el caso Apagón, entre ellos el exministro de Energía, Antonio Goncalvez.
La audiencia de formulación de cargos se reinstaló la mañana de este viernes 15 de mayo del 2026. La diligencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
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