Dos muertos y un herido tras choque entre un auto y un camión en Cañar

Un vehículo y un camión se chocaron en Cañar; las causas se investigan

Dos personas murieron y una resultó herida tras un siniestro de tránsito registrado, la tarde de este viernes 15 de mayo de 2026, en la provincia de Cañar.

Un auto y un camión se chocaron en el sector del By Pass de la Terminal Terrestre de Cañar, según confirmó el ECU 911 Austro.

Choque de auto contra consultorio dental en Quito

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 14:50, lo que movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de La Troncal y organismos de socorro para atender a las víctimas.

Por el fuerte impacto, dos personas murieron en el lugar, mientras que otra resultó herida y fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que ambos vehículos también sufrieron daños. El automóvil quedó prácticamente destruido en gran parte de su carrocería, mientras que el camión presentó afectaciones en la parte frontal.