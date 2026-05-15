Defensa de Aquiles Alvarez alerta de incomunicación en la cárcel del Encuentro

Aquíles Alvarez y sus hermanos durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada.

Una nueva alerta surge desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Ramiro García, defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó este 15 de mayo de 2026 que no le permiten comunicarse con su cliente.

Y la supuesta incomunicación estaría relacionada con el fallecimiento de un interno de la prisión de máxima seguridad.

Los reportes de decesos en el reclusorio tomaron fuerza en los últimos días, cuando informaban de varios decesos.

Ante las publicaciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) señaló la noche del 14 de mayo que se trata información falsa.

Sin embargo, una fuente oficial confirmó al periódico digital Primicias el deceso de un privado de libertad, presuntamente por tuberculosis.

Según publicó, el ahora fallecido compartía celda con otros tres presos que tenían la enfmerdad. El SNAI no ha confirmado esta muerte ni la alerta de García.

¿Qué sucede en la cárcel de máxima seguridad?

Este sería el segundo fallecimiento de un interno de la cárcel del Encuentro. El 13 de abril pasado, Charles Suárez, vinculado al ataque terrorista en TC Televisión, murió en el hospital de la localidad por una enfermedad hepática preexistente.

En ese entonces, se descartó relación con la tuberculosis, enfermedad que ha cobrado la vida de más de 150 presos de la Penitenciaría del Litoral, en lo que va de 2026.

No es la primera alerta de problemas de atención médica dentro de ese recinto. Sonia García, abogada del exvicepresidente Jorge Glas, denunció que a su defendido no se le brinda adecudamente ese derecho.

En la cárcel del Encuentro permanecen recluidos más de 600 privados de libertad.