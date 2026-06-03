Influencer sale de La Roca con habeas corpus por embarazo riesgoso

La influencer Diana Carolina salió de la cárcel La Roca por un habeas corpus.

La influencer Diana Carolina G. salió de la cárcel de La Roca gracias a un habeas corpus por tener un embarazo con riesgo de aborto.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas aceptó la solicitud de habeas corpus de la mujer y revocó la prisión preventiva, el martes 2 de junio de 2026.

La medida fue aceptada porque la influencer de 27 años presenta un embarazo de 12 semanas con riesgo de aborto.

El Tribunal reconoció la vulneración de derechos de la mujer embarazada y dispuso medidas reparatorias.

Diana Carolina deberá cumplir con arresto domiciliario, porte de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Los magistrados dejaron sin efecto la medida de prisión preventiva y ordenaron el traslado inmediato de la influencer a una casa de salud.

Además, los jueces dispusieron que el Ministerio de Salud Pública verifique el estado del embarazo de Diana Carolina y lo notifique a la autoridad.

Diana Carolina fue detenida el 10 de marzo junto a otras dos mujeres por el presunto delito de extorsión.

Ella junto a 60 presas de alta peligrosidad fueron trasladadas a la cárcel de La Roca a finales de marzo.