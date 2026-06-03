Dos primos fueron asesinados en una casa de medicina ancestral en El Guabo

Dos primos fueron asesinados en una casa donde se practicaba medicina ancestral en El Guabo.

Dos primos fueron asesinados dentro de una casa donde se practica medicina ancestral en El Guabo, provincia de El Oro, este miércoles 3 de junio de 2026.

En horas de la mañana un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y disparó contra ambos.

Los primos fueron identificados como Ervin Dumani Isbes Rogel, de 45 años, y Santos Adalberto Isbes Jumbo, de 50.

De acuerdo con las autoridades, ninguno registraba antecedentes penales.

Tras el ataque armado, la Policía llegó al sitio y acordonó la escena para recoger evidencias que permitan dar con el paradero de los atacantes.

El ataque conmocionó a los moradores de la zona, pues en el mismo inmueble se registró otro ataque armado el 10 de abril, donde murieron tres personas.

Según medios locales, las víctimas serían familiares de las personas asesinadas en el evento anterior.

Luego de recoger los indicios del crimen, la Policía halló un vehículo quemado en el sector La Palestina, presuntamente usado para cometer el crimen.