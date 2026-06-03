Cuerpos hallados en sacos de yute corresponden a los jóvenes desaparecidos en Milagro

Momento del hallazgo de los cuerpos dentro de sacos de yute en la vía Babahoyo-Jujan, sector de Las Cañitas, este 3 de junio de 2026.

Los familiares de los ocho jóvenes desaparecidos en Milagro, provincia del Guayas, confirmaron sus sospechas: los cuerpos hallados en los sacos de yute en la vía Babahoyo-Jujan corresponden a los de sus parientes.

La madre de uno de los jóvenes confirmó a Teleamazonas, la tarde de este 3 de junio de 2026, que se trata de los desaparecidos.

Otro de los familiares señaló que se encontraron entre los cuerpos, las cédula de los hermanos Anthony y Juan Carlos Martínez, el primero era el propietario de la moto por cuyo trámite de compra-venta viajaron a Milagro.

Sin embargo, las pericias de identificación continúan en el Centro de Ciencias Forenses de Guayaquil, a donde fueron trasladados tras su hallazgo.

Desde allí, solo confirmaron la identidad de dos de los desaparecidos.

Según los familiares, los cuerpos serían entregados dentro de cuatro días, hasta terminar con el trámite de rigor. Sin embargo, algunos exigen su inmediata entrega.

#Seguridad | Familiares exigen la entrega de los cuerpos de los jóvenes de Daule que desaparecieron en Milagro el 31 de mayo y que fueron hallados este 3 de junio, dentro de sacos de yute en la vía Babahoyo-Jujan. Los detalles aquí: https://t.co/yEUu5e38xM pic.twitter.com/aRZ95KamFF — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 3, 2026

Cronología de los hechos

Los jóvenes fueron vistos por última vez la tarde del domingo 31 de mayo de 2026, cuando viajaron desde el sector de la T de Daule a Milagro.

Cámaras de videovigilancia captaron a parte del grupo en los exteriores de un local de motocicletas de Milagro.

Los familiares denunciaron la desaparición ante la Fiscalía y posteriormente, quemaron llantas en la vía de la T de Daule, para exigir celeridad en las investigaciones.

La primera hipótesis de la Policía es que sujetos armados, presuntamente relacionados con el grupo Los Águilas -que operan en Milagro-, interceptaron a los jóvenes.

Junto con los sacos de yute se encontró una nota, firmada supuestamente por Los Lobos, otra organización delictiva del país.

Momentos de dolor y consternación se viven en los exteriores de la morgue, donde padres, tíos y primos exigen que se esclarescan los hechos.