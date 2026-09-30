Interpol España captura a José Walther Manrique, vinculado al caso Progen

José Walther Manrique fue detenido por la Interpol de España.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó, este miércoles 30 de septiembre de 2026, sobre la captura de José Walther Manrique Suárez, realizada por Interpol España.

Según el funcionario, Manrique es señalado como coautor del caso Apagón y esposo de Karla Saud, ambos vinculados al denominado caso Progen.

Reimberg indicó que Manrique está implicado en un proceso por presunto peculado y que deberá responder ante la justicia ecuatoriana.

"Esta persona se encuentra implicada en un caso de peculado y tendrá que responder a la justicia ecuatoriana. Como he dicho varias ocasiones, caerán todos, uno por uno", señaló Reimberg.

Entre los 30 procesados en el caso Progen, está Karla Saud, ejecutiva de Progen para América Latina y su esposo José Walther Manrique, director técnico de los proyectos El Salitral y Quevedo