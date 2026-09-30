Mar más caliente provocará lluvias intensas en la Costa de Ecuador, según el Inocar

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas provincias de la Costa de Ecuador.

El aumento de la temperatura del mar frente a Ecuador favorecerá la formación de nubes y provocará lluvias más intensas durante la temporada invernal en la Costa, advirtió el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) informó que las condiciones cálidas continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial. Las anomalías en la temperatura superficial del mar alcanzan hasta 4,5 grados Celsius por encima de lo habitual frente a Ecuador y Perú.

Sonia Recalde, investigadora oceanográfica del Inocar, señaló que las condiciones actuales se asemejan a las observadas durante El Niño de 1997-1998, uno de los eventos más destructivos registrados en el país. Sin embargo, esto no significa que los impactos o la cantidad de lluvia serán necesariamente iguales.

El mar está más caliente de lo normal

En Esmeraldas, el mar alcanzó los 28 grados celsius, cuando el promedio histórico entre julio y noviembre es de aproximadamente 25 grados.

Una situación similar se registra en Santa Elena. Durante esta época, la temperatura del agua suele ubicarse entre 20 y 21 grados, pero este año ha permanecido entre 25 y 26 grados.

El Inocar explicó que el aumento temporal de los vientos y el ascenso de aguas frías hacia la superficie no han sido suficientes para reducir el calor acumulado en el océano.

Condiciones cálidas seguirían hasta marzo de 2027

Los pronósticos internacionales indican que el calentamiento del mar podría mantenerse durante el trimestre comprendido entre enero, febrero y marzo de 2027.

Este período coincide con la época de mayores lluvias y temperaturas en el Litoral ecuatoriano. Por ello, existe riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos en zonas vulnerables.

El ERFEN mantiene el estado de El Niño activo y prevé que el evento alcance una intensidad entre fuerte y muy fuerte hacia finales de 2026. Su mayor expresión regional podría registrarse entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

El organismo aclaró que la intensidad oceánica de El Niño no determina por sí sola la magnitud de las lluvias o inundaciones. También influyen las condiciones atmosféricas, el estado de los ríos, el drenaje urbano y la vulnerabilidad de cada territorio.