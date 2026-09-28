Caso Progen: Fiscalía emite dictamen abstentivo a favor del exministro Antonio Gonçalves

El abogado de Antonio Gonçalves comunicó que luego de meses de investigación, la Fiscalía ha emitido dictamen abstentivo a su favor en el caso Porgen la tarde de est lunes 28 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo a favor del exministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves Savinovich, según lo dio a conocer en rede sociales su abogado, Leonardo Stagg.

Según el jurista, la decisión se dio al concluir que no existen elementos de convicción que lo vinculen penalmente con el presunto delito de peculado en la contratación de la empresa Progen.

Con esta resolución, el Ministerio Público determinaría que no se comprobó un nexo causal entre sus funciones como titular de la cartera de Estado, con las acusaciones.

Es decir, las irregularidades detectadas en los contratos para la generación eléctrica de emergencia en las centrales Salitral y Quevedo.

Tesis de la defensa

A través de un comunicado, la defensa del exfuncionario ratificó que Gonçalves no tenía competencia ni responsabilidad directa en los procesos de contratación.

Tampoco en los de administración o pago ejecutados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

El documento judicial enfatiza que el exministro no abusó de su cargo, no dispuso arbitrariamente de fondos públicos ni omitió sus deberes legales para precautelar los recursos del Estado.

Antecedentes del caso

En mayo de 2026, la Fiscalía había formulado cargos contra 21 personas por un presunto perjuicio al Estado calculado en 104,3 millones de dólares. Según la acusación inicial, los generadores adquiridos no eran nuevos, presentaban incompatibilidades técnicas y nunca entraron en funcionamiento..

El presunto delito correspondería al anticipo del 70% entregado a Progen Industries LLC por contratos que sumaban USD 149.1 millones.

Reasignación del expediente

Al emitirse el dictamen abstentivo a favor de Gonçalves —quien era la única autoridad procesada que gozaba de fuero de Corte Nacional—, la Fiscalía inhibió su competencia sobre el resto de los implicados.

Asimismo, solicitó la remisión del expediente para el sorteo entre jueces ordinarios, quienes continuarán con la sustanciación del proceso penal.