'No me he robado un centavo', dice Glas en quinto día de juicio por caso Reconstrucción

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, compareció en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, como parte del juicio del caso Reconstrucción de Manabí. Este domingo 22 de junio del 2025 rindió su versión en el quinto día de audiencia, en la que participó el fiscal general subrogante Wilson Toainga.

En su intervención, Glas habló de su papel frente al Comité de Reconstrucción, creado tras el terremoto del 16 de abril del 2016. El exvicepresidente procesado por el presunto delito de peculado dijo que el Gobierno del que fue parte tomó medidas macroeconómicas a través de "políticas contracíclicas".

“Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo”, dijo Glas.

En su intervención, Glas también hizo referencias históricas a lo que ha pasado en momentos como la Primera Guerra Mundial o el llamado New Deal. El exvicepresidente procesado señaló que son las medidas que adoptó Franklin Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, para superar la Gran Depresión en la década de 1930.

En otra parte de su intervención Glas dijo: “Yo no administré nada, ni siquiera las botellas de agua que se entregaban en las sesiones. Yo no administré un solo dólar. Y si no lo hice, ¿cómo me pueden procesar por peculado? Yo no tenía acceso al manejo de dinero. Yo fui parte del Comité de la Reconstrucción como delegado del presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa".

Durante las dos horas que se tomó, Glas reconoció que estuvo al frente de la reconstrucción por 11 o 12 meses. En mayo del 2017, cuando Lenín Moreno se posesionó como Presidente de Ecuador cortó parte de los recursos para esa actividad, dijo. Si las obras no se hicieron o no se les dio mantenimiento después de eso, es culpa de otros Gobiernos, agregó.

Fiscalía pide pena máxima

Toainga pidió al Tribunal la pena máxima de 13 años para Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción, por el delito de peculado. El Fiscal subrogante añadió que ambos procesados pidan disculpas públicas.

Por su lado el delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se allanó al pedido de Fiscalía y pidió la reparación integral de 225 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

La representante de la Procuraduría General del Estado también pidió que se aplique la pena máxima a Glas y Bernal y se declare su responsabilidad penal. La abogada solicitó también la reparación económica de 225 millones de dólares.