Superintendente de Datos no descarta filtración en el Registro Civil; el caso se investiga

En De Lunes a Lunes se analizó la posible vulneración de datos en el Registro Civil y sus implicaciones

El superintendente de Protección de Datos, Fabrizio Peralta, no descartó una posible filtración de datos en el Registro Civil. En entrevista con el programa De Lunes a Lunes, de este 11 de mayo de 2026, aseguró que el caso continúa en investigación por parte de técnicos de la institución.

Durante la entrevista, Peralta mencionó que la conclusión dependerá de los análisis especializados y señaló que la entidad tiene hasta seis meses para cumplir este tema.

“Siempre queda abierta esa puerta porque es una hipótesis sujeta a verificación y esa verificación se da a través de medios técnicos. Nosotros no podemos de antemano cerrar la puerta y suponer que eso no ha ocurrido”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación por presuntas filtraciones de bases de datos estatales y el incremento de mensajes fraudulentos que utilizan nombres de instituciones públicas y financieras.

Expertos alertan sobre uso indebido de datos personales

Durante el debate, el analista César Febres-Cordero cuestionó la capacidad de respuesta institucional frente a delitos digitales y fraudes realizados mediante información personal filtrada.

“Nos llegan mensajes falsos que pretenden ser instituciones y nos piden datos. ¿A quién acudimos para decir: señores, por favor ejecuten y ayuden a la gente?”, señaló.

También advirtió sobre el temor ciudadano a denunciar este tipo de casos y mencionó preocupaciones sobre personas que podrían operar utilizando información obtenida ilegalmente.

Por su parte, Andrés Rodríguez Estrada afirmó que existe preocupación sobre los controles internos del Estado respecto al manejo de información sensible.

“Se cuestiona si el Estado está cumpliendo con el control hacia sus propias instituciones y hay mercados negros para conseguir datos de usuarios”, manifestó.

Riesgos de extorsión con inteligencia artificial

La experta en protección de datos y exdirectora de la Dinardap, Lorena Naranjo, explicó que los datos personales no solo incluyen nombres o números de identificación, sino también información relacionada con hábitos, relaciones familiares y preferencias.

“Los datos son aquellos que te identifican o te hacen identificable, pero también son tus gustos, tus preferencias, tus relaciones familiares y la información de tus hijos”, indicó.

Naranjo alertó sobre el uso de inteligencia artificial para cometer extorsiones mediante clonación de voz e imágenes.

La especialista explicó que delincuentes pueden utilizar información personal obtenida en redes sociales o filtraciones para simular secuestros o privaciones de libertad y engañar a familiares.

“Tu familia escuchó tu voz porque ahora se usa inteligencia artificial, vio tu imagen y se convenció de que tenía que entregar dinero”, advirtió.

Además, señaló que Ecuador cuenta con normativa sobre seguridad de la información, aunque reconoció que el esquema regulatorio aún se encuentra en proceso de fortalecimiento.

Filtraciones de datos ocurren a escala global

El abogado experto en protección de datos Rafael Serrano recordó que las filtraciones de información no son exclusivas de Ecuador.

“Estas filtraciones de seguridad no solo pasan en Ecuador, son a nivel mundial y suceden constantemente”, afirmó.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando posibles vulneraciones de bases de datos y el origen de mensajes fraudulentos que circulan en el país utilizando nombres de entidades públicas y privadas.