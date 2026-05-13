¿Asilo o deportación? El futuro de José Serrano se decide este miércoles en Estados Unidos

La situación del exministro del correísmo, José Serrano, en Estados Unidos será resuelta este miércoles 13 de mayo de 2026.

La diligencia fue convocada para las 13:00 y entonces las autoridades determinarán si Serrano es deportado hacia Ecuador o no.

Serrano se presentará ante una jueza del sur de Florida y se definirá si Estados le otorga un asilo para permanecer en ese país o si debe ser deportado a Ecuador

El exministro del correísmo fue detenido el 7 de agosto de 2025 y permanece recluido en el Centro de Miami Krome.

Mientras tanto, en Ecuador Serrano es señalado en el caso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Por este caso se le dictó prisión preventiva, junto a Xavier Jordán, por lo que si es deportado iría directamente a la cárcel.