Extradiciones en Ecuador: demoras, fallas judiciales y politización se debaten en De Lunes a Lunes

Los procesos de extradición se analizaron en De Lunes a Lunes, con Andrea Bernal.

La extradición volvió al centro del debate público en Ecuador este 11 de mayo del 2026. Durante el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, juristas, analistas y exfuncionarios discutieron las dificultades que enfrenta el país para concretar la entrega de procesados y sentenciados que permanecen en el extranjero.

Entre los temas abordados estuvieron la politización de la justicia, las falencias técnicas en los expedientes y las demoras que suelen extender los procesos internacionales.

En la mesa participaron César Febres-Cordero, Andrés Rodríguez Estrada, Fernando Yépez, exvicecanciller de Ecuador, y Julio César Cueva, abogado penalista.

Ecuador proyecta una imagen de justicia politizada

Durante el análisis, César Febres-Cordero aseguró que uno de los principales problemas que afectan la credibilidad internacional del sistema judicial ecuatoriano es la percepción de politización de los procesos.

“El Ecuador se ve desde afuera como un país donde casi no hay justicia", señaló.

El analista sostuvo que, tras muchos juicios de alto perfil, aparecen campañas políticas y confrontaciones en redes sociales que terminan debilitando la imagen institucional del país frente a otras naciones.

También advirtió que ciertos discursos sobre el sistema penitenciario podrían complicar futuras extradiciones. Según dijo, cuando Ecuador proyecta modelos carcelarios extremadamente duros, como el similar al del presidente Nayib Bukele, otros Estados observan con cautela posibles vulneraciones a derechos humanos antes de autorizar la entrega de detenidos.

Extradiciones requieren procesos técnicos complejos

El exvicecanciller Fernando Yépez explicó que los pedidos de extradición no dependen únicamente de una sentencia judicial, sino de expedientes sólidos y técnicamente bien estructurados.

Indicó que los países receptores revisan “con lupa” cada caso y analizan aspectos como el debido proceso, las pruebas y la relación entre el delito investigado y la persona requerida.

Como ejemplo, recordó las observaciones realizadas años atrás por Estados Unidos en el caso de los hermanos Isaías, vinculados al feriado bancario ecuatoriano. Según dijo, una de las principales exigencias fue demostrar con claridad el nexo causal entre las acusaciones y los hechos imputados.

Por su parte, el abogado penalista Julio César Cueva afirmó que muchos retrasos responden a trámites administrativos y judiciales propios de cada país.

“Hay procesos que requieren traducciones oficiales, validaciones documentales y revisión de múltiples instancias”, explicó.

Además, cuestionó anuncios anticipados sobre posibles extradiciones, al señalar que algunos casos son presentados públicamente como inminentes cuando todavía faltan etapas legales por superar.

Corrupción y refugio político, entre los obstáculos

Andrés Rodríguez afirmó que Ecuador enfrenta un problema estructural relacionado con la corrupción y la falta de resultados concretos en materia de extradiciones.

"Ecuador está cansado de normalizar la corrupción porque al final dentro del proceso, uno pide ser refugiado y vive cómodamente en el exterior".

El analista también recordó que Ecuador ha aparecido durante la última década entre los países con mayores problemas de corrupción a escala internacional, situación que, según dijo, afecta la confianza institucional y dificulta los procesos judiciales transnacionales.

La extradición de Luque Lecaro podría tomar años

Los expertos también analizaron el proceso de extradición desde Argentina, de Hernán Luque Lecaro, exfuncionario público y procesado en un caso de corrupción. Según, Julio César Cueva, abogado penalista, la resolución de este caso podría tomar años.

Según dijo, el Estado ecuatoriano aún debe cumplir con ciertas condiciones y en tiempos establecidos, para que Luque Lecaro pueda ser trasladado al país. De no hacerlo, dice el especialista, Ecuador "va a entorpecer una extradición".