Comisión de Fiscalización aprobó informe que recomienda juicio político a Mario Godoy

Por unanimidad y sin debate, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el Informe que recomienda la continuidad del juicio político en contra de Mario Godoy, en el Pleno del Legislativo.

La decisión se tomó tras determinar que Godoy habría incurrido en la causal de manifiesta inoperancia, cómo Presidente del Consejo de la Judicatura.

La Comisión aprobó un informe en el que recomienda la continuación del enjuiciamiento político ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Este caso provocó hace unas semanas la dimisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, cuestionado por no pronunciarse de manera contundente sobre las denuncias hechas por el exjuez Carlos Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia de la Judicatura.

El correísmo ha señalado que el presidente Noboa supuestamente ha intentado "proteger" a Godoy para aparentemente "resguardar intereses oscuros". Sin embargo, Noboa le "recomendó" a Godoy defenderse de las acusaciones fuera de su cargo, algo que no sucedió.