Ecuatoriana embarazada evita deportación desde Estados Unidos por caso de trata

Una mujer embarazada denuncia que fue víctima de trata de personas en los Estados Unidos, según ABC News.

Una mujer ecuatoriana embarazada logró frenar temporalmente su deportación de Estados Unidos junto a sus dos hijas. Lo hizo luego de que un juez federal emitiera una orden de emergencia en medio de un proceso migratorio vinculado a una solicitud de visa para víctimas de trata de personas.

María Isabel Loja-Loja tenía previsto ser deportada el 2 de mayo como parte de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, informó este miércoles 13 de mayo de 2026 el diario estadounidense ABC News.

Juez frenó temporalmente la deportación

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, un juez federal en Boston bloqueó temporalmente la expulsión de la ecuatoriana pocas horas antes de que fuera enviada a Ecuador.

La mujer, que tiene cuatro meses de embarazo, aseguró al medio estadounidense que teme regresar al país junto a sus hijas debido al incremento de la violencia y la inseguridad.

"Ecuador es muy peligroso ahora mismo, tengo miedo por mis hijas si tengo que regresar” María Isabel, Loja Loja, migrante ecuatoriana

Solicitó visa para víctimas de trata

Según la defensa de la ecuatoriana, Loja-Loja fue víctima de trata de personas en Estados Unidos en 2024 y desde entonces habría recibido amenazas de presuntos traficantes.

Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó que incluso las hijas de la mujer fueron fotografiadas y que comenzaron a recibir mensajes intimidatorios.

El 30 de abril, la ecuatoriana presentó una solicitud de visa T, un mecanismo migratorio que otorga protección legal a ciertas víctimas de trata de personas en Estados Unidos.

Sin embargo, un día después habría recibido mensajes de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicándole que debía presentarse en el aeropuerto para ser deportada.

La defensa habla de violación al debido proceso

El abogado presentó un recurso de emergencia para impedir la deportación, argumentando que las autoridades migratorias estaban vulnerando el debido proceso al intentar expulsarla antes de resolver su solicitud de visa.

Según ABC News, el caso ocurre en medio de cambios en las políticas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que eliminó criterios que permitían aplazar procesos de deportación para solicitantes de visas T y U.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló al medio estadounidense que “una solicitud pendiente no confiere ningún tipo de estatus legal” y reiteró que los inmigrantes en condición irregular pueden ser detenidos o deportados.

Demanda colectiva cuestiona política migratoria

Organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda colectiva en California contra las nuevas políticas migratorias, argumentando que permiten la deportación de sobrevivientes de trata y otros delitos violentos incluso cuando mantienen trámites migratorios pendientes.

El caso continúa en litigio. Mientras tanto, Loja-Loja aseguró que espera permanecer en Estados Unidos para proteger a sus hijas y continuar con su proceso legal.