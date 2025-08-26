Pleno de la Judicatura destituye a un fiscal de Pichincha y suspende a juez de Santa Elena

Pleno de la Judicatura destituye a fiscal y suspende a juez

Un agente fiscal de la unidad especializada de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía Provincial de Pichincha, identificado con las siglas A.F.R.E. fue destituido por el Pleno del Consejo de la Judicatura este martes, 26 de agosto del 2025.

La Judicatura señaló que, dentro de una investigación por el delito de estafa, el fiscal sancionado incurrió en la falta gravísima de error inexcusable, tipificado en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Las investigaciones del organismo determinaron que durante la sustanciación de la investigación no se notificó a la víctima con los impulsos fiscales correspondientes. Además, en la solicitud de archivo del caso aplicó una normativa inexistente.

También, su sanción se dio por revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes.

Juez suspendido sin sueldo

Por otro lado, los vocales suspendieron en sus funciones, durante 30 días y sin sueldo, al juez de la Unidad Judicial Penal de Santa Elena, J.C.A.C.

En un caso relacionado con violación a la propiedad privada, el juzgador presuntamente no compareció a la audiencia convocada para las 09:00 del 25 de julio del 2024.

En este sentido el juez habría incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 108.11 y 109.17 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En su defensa, el servidor sostuvo que su inasistencia obedeció a un quebranto de salud, supuestamente acreditado con un certificado médico del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, se verificó que dicho justificativo no fue presentado ante la unidad competente dentro del término legal previsto.

En consecuencia, la inasistencia del servidor judicial no se encuentra respaldada por causa fortuita ni fuerza mayor debidamente acreditada, configurando una falta grave en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.