Juez del Guayas, que benefició al exasambleísta Pablo Muentes, fue destituido por la Judicatura

El Pleno de la Judicatura se reunió, este jueves 21 de agosto para adoptar una resolución sobre el juez que benefició a Pablo Muentes.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó, este 21 de agosto de 2025, al juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, quien benefició al exasambleísta Pablo Muentes.

La Judicatura adoptó esa resolución tras considerar que ese magistrado habría emitido un "fallo irregular" a favor de Muentes, quien está sentenciado por delincuencia organizada en el caso Purga.

Un peritaje evidenció que antes de emitir la sentencia, Muentes y el juez destituido intercambiaron llamadas y mensajes de texto para coordinar la extinción de una obligación que el exlegislador mantenía en el sistema financiero nacional.

"Al beneficiar a miembros de organizaciones delictivas, el servidor sancionado puso en tela de duda la imparcialidad y honestidad con la que debía actuar en cumplimiento de sus funciones", señaló el CJ.

Además, según esa entidad, el juez no informó al Presidente de la Judicatura que personas que se acercaron para solicitarle favores o entregarle dinero a cambio de decisiones judiciales.

Por este caso, el juez sancionado está llamado a juicio, sin embargo, él se encuentra prófugo de la Justicia ecuatoriana.