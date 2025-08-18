Judicatura investiga a juez que liberó a miembro de 'Los Lobos' detenido en una 'narcovivienda'

El integrante de Los Lobos fue encontrado en una vivienda con armas y dinero en efectivo.

El juez que liberó a Lizandro L., presunto integrante de ‘Los Lobos’ detenido en una 'narcovivienda', será investigado. El procesado fue liberado con medidas cautelares el viernes 15 de agosto del 2025.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura informó que se inició urgente una investigación exhaustiva contra el magistrado del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

"La investigación tiene como finalidad identificar si el juez que lo liberó incurrió en alguna inconducta en el ejercicio de sus funciones", agregó el organimos judicial. La Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia serán las encargadas de ejecutar las acciones correspondientes.

Además, la Judicatura recordó que los encargados de administrar justicia deben actuar siempre dentro del ordenamiento jurídico, sobre todo en el contexto tan delicado que enfrenta el país en torno a la inseguridad y crimen organizado. "Acciones de esta índole pueden atentar contra la transparencia, institucionalidad y comprometer gravemente la reputación del sistema judicial", añadió.

Lizandro L. recuperó su libertad con medidas alternativas

Lizandro L., quien fue guardia del Ministerio de Gobierno en 2020, fue aprehendido la madrugada del viernes 15 de agosto en una vivienda, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

En este lugar se halló dinero en efectivo, cuadros de narcotraficantes como Pablo Escobar, Joaquín 'El Chapo' Guzmán y otros personajes relacionados con la narcocultura.

También se encontraron armas y municiones, por eso la Fiscalía lo procesó por tenencia y porte de armas. Sin embargo, el juez del caso no le dictó prisión preventiva y fue puesto en libertad horas después.

En lugar de la prisión preventiva, el juez ordenó las siguientes medidas alternativas: prohibición de salida del país y presentación periódica ante una autoridad judicial.