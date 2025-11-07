Judicatura destituyó al conjuez David Jacho tras ser señalado por acoso sexual a funcionaria

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, fue destituido de su cargo.

El Consejo de la Judicatura destituyó de su cargo al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, quien fue investigado por acoso sexual. La decisión se tomó por unanimidad del pleno de la Judicatura, este viernes 7 de noviembre del 2025.

El 2 de julio de este año, una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la CNJ y en el escrito correspondiente denunció el acoso que sufrió por parte de su jefe inmediato, que es el magistrado sancionado.

Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.

Según el Consejo de la Judicatura, el 16 de octubre de 2025, se conformó una veeduría técnico-jurídica integrada por profesionales del Derecho de reconocida probidad, ética y trayectoria.

La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. En este marco, señaló que el sumariado tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.

Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.

Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes. De las versiones referidas, se determina que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio (S.O.S) con su compañero de trabajo.