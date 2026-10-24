Judicatura evaluó a 982 aspirantes a jueces temporales en Ecuador

El Consejo de la Judicatura (CJ) evaluó a 982 postulantes que superaron las etapas de inscripción, revisión de inhabilidades y calificación de méritos.

La jornada de este sábado, 24 de octubre del 2026, contó con el apoyo logístico y tecnológico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

La evaluación tuvo una duración de 60 minutos y estuvo conformada por 100 preguntas de opción múltiple.

Con esta prueba, el organismo busca medir los conocimientos y las competencias profesionales de los candidatos que aspiran a ocupar cargos temporales en la Función Judicial.

Los postulantes ingresaron a los laboratorios asignados luego de pasar por controles de registro y seguridad.

Además, se habilitaron espacios para personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su participación en la evaluación.

¿Qué sigue después de la evaluación?

Al inicio de la jornada, Marcelo Pazmiño Ballesteros, notario tercero del cantón Rumiñahui, dio fe pública del procedimiento.

Esta intervención se realizó como parte de las acciones previstas para la evaluación de los aspirantes.

Una vez que los resultados sean notificados formalmente, quienes no estén de acuerdo podrán solicitar una recalificación en el plazo improrrogable de un día.

Para hacerlo, deberán presentar una petición debidamente fundamentada dentro del tiempo establecido.

Después de resolver las solicitudes de recalificación, las áreas técnicas elaborarán los informes correspondientes para que sean conocidos y resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Este paso forma parte del cronograma del proceso de selección de jueces temporales.