Jueces penales de Quito dejarán de recibir nuevas acciones constitucionales

Consejo de la Judicatura: Jueces penales de Quito ya no tramitarán acciones constitucionales

Los jueces de las unidades penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito ya no recibirán nuevas causas constitucionales, la decisión fue adoptada este 28 de septiembre por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

La medida establece que las dependencias penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, el Tribunal Penal de Iñaquito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se concentren en procesos relacionados con corrupción y crimen organizado, además de las materias penales que les corresponden.

Por ello, dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales.

¿Qué pasa con las causas que ya están en trámite?

Las acciones constitucionales que ya se encuentran en conocimiento de estos jueces continuarán bajo su responsabilidad hasta que sean resueltas.

Esto incluye procesos como acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y recursos de acceso a la información pública.

¿Dónde se presentarán las nuevas acciones?

A partir de esta decisión, las nuevas causas constitucionales que se presenten en Pichincha serán sorteadas entre dependencias judiciales de otras materias, como Civil, Laboral y Familia, según corresponda a cada proceso.

La medida se suma a cambios adoptados durante 2026 para reorganizar las dependencias que atienden casos de corrupción y crimen organizado.

El Consejo de la Judicatura informó previamente que busca concentrar estos procesos penales en unidades especializadas y ampliar el número de jueces habilitados para atenderlos.

Con esta modificación, los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales, mientras que las causas constitucionales que ya están en trámite permanecerán en las dependencias que las conocen hasta su resolución definitiva.