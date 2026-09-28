'Solo quiero encontrarla viva': Habla la pareja de Killa Sisa Quishpe, desaparecida en Quito

Como parte de la estrategia ciudadana, los allegados de Killa realizan un mapeo de la zona para la colocación de afiches de búsqueda.

A más de 36 horas de la desaparición de Killa Sisa Quishpe, la joven trans de 24 años vista por última vez la mañana del domingo 27 de septiembre de 2026 en Zámbiza, su entorno cercano tomó la iniciativa de los rastreos en el sector.

Ethan Silva, pareja sentimental de la joven, dijo a Teleamazonas.com que tras enfrentar serias trabas administrativas logró formalizar la denuncia.

También dijo que iniciaron un despliegue comunitario en el noroccidente de Quito.

Avances en la búsqueda

A diferencia de los primeros reportes de colectivos sociales que indicaban la falta de un proceso formal, Silva confirmó que asentó la denuncia.

Esto luego de tener el patrocinio legal de la Fundación Aldea y organizaciones de Derechos Humanos. El allegado criticó la burocracia inicial del sistema judicial.

"Intenté reportar varias veces y me metieron muchas trabas hasta que, con la abogada que me proporcionaron, pude lograr la notificación. Si hay la posibilidad de acelerar los procesos, sería muy grato para todas las personas involucradas". Ethan Silva, pareja de Killa Sisa Quishpe.

Killa Sisa Quishpe, la joven trans de 24 años vista por última vez la mañana del domingo 27 de septiembre en Zámbiza. Cortesía

Agente temporal

La Policía Nacional asignó de forma temporal a un agente de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased) para llevar la causa, mientras se espera la designación del investigador titular.

Última pista

Tras concretar el trámite legal, un grupo de allegados y voluntarios se trasladó hacia el sector de Zámbiza.

La última pista que tienen es de un presunto avistamiento reportado durante la mañana de este lunes en las inmediaciones del parque central de la parroquia.

Como parte de la estrategia ciudadana, los allegados realizan un mapeo de la zona para la colocación de afiches con el rostro de Killa.

Asimismo, solicitaron la colaboración del Municipio y del GAD Parroquial de Zámbiza para revisar los videos de las cámaras de seguridad del sector y determinar la ruta que tomó la joven.

Ethan Silva, pareja sentimental de la joven, confirmó que tras enfrentar serias trabas administrativas logró formalizar la denuncia. Cortesía

Vestimenta y llamado a la ciudadanía

Al momento de su desaparición, Killa Quishpe vestía una camiseta blanca, pantalón negro y zapatos deportivos.

Entre sus pertenencias llevaba una computadora, su billetera y documentos personales, pero dejó su teléfono celular en el inmueble del que salió.

"Imagínense si es que su pareja, su esposa, su hija o su madre desaparecen un día. Entran en desesperación. Solo quiero encontrarla viva y que se solidaricen con esta búsqueda". Ethan Silva, pareja de Killa Sisa Quishpe.

Si usted dispone de información sobre el paradero de Killa Sisa Quishpe, comuníquese de manera inmediata y confidencial al ECU 911 o al 1800-DELITO (335486) .