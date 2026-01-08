Jueces titulares quitan respaldo a Suing y piden analizar su permanencia como presidente de la CNJ

Los jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) piden al presidente de esa institución, José Suing, convocar a un Pleno extraordinario para analizar su permanencia al frente de esta entidad. Lo hicieron a través de un oficio presentado este jueves 08 de enero del 2026.

En el documento, al que tuvo acceso Teleamazonas, dan un plazo de 24 horas para que se convoque a un Pleno extraordinario conformado por los 13 jueces y conjueces titulares de la CNJ, con el fin de analizar la continuidad de Suing en la Presidencia.

La jueza Enma Tapia, presidenta subrogante de la CNJ, indicó que ha mantenido dos reuniones con Suing, en la última acompañada por el juez Marco Rodríguez, en la que se le pidió al presidente de la CNJ convocar a un Pleno extraordinario, sin embargo, no han tenido respuesta.

“Le hicimos ver (al doctor José Suing) que la Corte Nacional no puede aparecer al país como que estamos convulsionados, desunidos y lo que queremos mostrar es una Corte Nacional fuerte”, dijo Tapia a Teleamazonas.

“Quienes lo elegimos le estamos diciendo que no confiamos más en él, que queremos que dé un paso al costado”, señaló la magistrada. Y recalcó que “no es cierto” que la Corte Nacional de Justicia lo respalde, tal como aseveró Suing el pasado lunes 5 de enero en el programa De Lunes a Lunes.

En entrevista con Andrea Bernal, Suing precisó que está respaldado por sus compañeros de la CNJ, pero indicó que “no tendría problema de dar un paso al costado” en caso de que ese sea el pedido de sus compañeros.

Por su parte, el juez Marco Rodríguez, uno de los firmantes, considera que "la Función Judicial requiere cambios profundos y que se recobre la confianza en justicia". Por ello, dice que otro juez o jueza debería asumir la presidencia de la Corte Nacional de Justicia".

Suing convocó al Pleno para el lunes 12 de enero

En horas de la tarde, el juez José Suing, emitió una convocatoria a una sesión extraordinaria de Pleno para el lunes 12 de enero del 2026 a las 16:30.

Hay controversia respecto a quiénes estarían convocados a este Pleno. La jueza Tapia indica que los conjueces, que fueron titularizados por Suing, no deberían participar en la reunión.

Según dijo, el mismo procedimiento se siguió cuando se cambió la administración del juez Iván Saquicela y se encargó la presidencia a Suing. Tapia recordó que en esa ocasión el actual presidente estuvo de acuerdo con no incluir a los conjueces.

Además, indicó que el próximo Pleno de la CNJ será transmitido en vivo. “No voy a callar más, estoy aquí reclamando que en la CNJ tengamos la dignidad que el cargo lo requiere”.