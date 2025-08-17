Juez ordenó la liberación el exguardia del Gobierno que fue detenido en una 'narcovivienda'

Militares allanaron ejecutaron un operativo de seguridad en Los Ríos, este viernes 15 de agosto del 2025

Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de La Maná dispuso la "inmediata libertad" de Lizandro L, quien fue detenido durante un operativo militar y policial el viernes 15 de agosto del 2025.

El Ministerio de Defensa detalló que Lizandro L. se desempañó como guardia del Ministerio de Gobierno en 2020 y cinco años después fue detenido por tener supuesto vínculos con 'Los Lobos' y con el narcotráfico.

Su captura se dio en una casa en La Maná, cantón de Cotopaxi cerca a Los Ríos, catalogada por las autoridades como 'narcovivienda'.

Ese inmueble es de menos tres pisos, llena de lujos, paredes de mármol, varias cocinas, bar, salón de juegos, mesas de billar, espacios de recreación y dormitorios de lujo.

"La casa estaba llena de arte y cuadros de narcotraficantes históricos como Pablo Escobar, Joaquín 'El Chapo' Guzmán y otros personajes relacionados con la narcocultura", indicó el Ministerio de Defensa, el sábado 16 de agosto del 2025.

Dentro de la vivienda también se encontraron armas, municiones, por eso la Fiscalía le procesó por tenencia y porte de armas. Sin embargo, el juez del caso no le dictó prisión preventiva.

Tras la audiencia de calificación de flagrancia, el magistrado dictó las siguientes medidas alternativas a la cárcel como: prohibición de salida del país y presentación periódica ante una autoridad judicial. Además, en la notificación judicial consta que "se ordena la inmediata libertad".