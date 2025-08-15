Golpe a Los Lobos en Quevedo: detienen a cabecillas y liberan a un transportista en operativo

Los militares realizaron allanamientos en diferentes viviendas en la ciudad de Quevedo.

Más de 300 militares participaron en un operativo en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, la madrugada de este viernes 15 de agosto del 2025. Los uniformados detuvieron a tres cabecillas del grupo delictivo organizado Los Lobos, detalló el Ministerio de Defensa.

La intervención militar se desarrolló en distintos puntos de la ciudad. En una de las viviendas se detuvo a Lizandro L, exfuncionario del Ministerio de Gobierno en 2020 e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según el Ministerio, el hombre fue detenido en una vivienda de lujo, con paredes de mármol, cuadros alusivos a grupos relacionados con el narcotráfico, armas y municiones de diferente calibre.

En otro allanamiento se capturó a dos objetivos de alto valor en el cantón Quevedo: alias “Cojo” y alias “Mocho”. Ambos miembros de Los Lobos son señalados por ser los mayores responsables de las extorsiones, asaltos y secuestros de la zona.

Durante su detención se encontró armas, municiones y aproximadamente tres kilos de sustancias sujetas a fiscalización. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, precisó que estos operativos continuarán en distintas provincias.

Liberan a un transportista secuestrado

En esta misma operación, se liberó a un transportista que fue secuestrado el jueves 14 de agosto del 2025 en el paso lateral de Quevedo. El hombre estaba amarrado en una vivienda y los captores solicitaban 200 000 dólares a la familia para su liberación.

Loffredo destacó que este es “un duro golpe a la estructura de Los Lobos y que las operaciones masivas continuarán en todo el país”.