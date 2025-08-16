Guardia que laboraba en el Ministerio de Gobierno pasó a vivir en una 'narcovivienda'

El viernes 15 de agosto, el Bloque de Seguridad ejecutó un operativo de seguridad en Quevedo, en el que se detuvo a tres cabecillas de 'Los Lobos'

El Ministerio de Defensa dio detalles sobre Lizandro L., quien fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, durante un operativo en Quevedo, Los Ríos, el viernes 15 de agosto del 2025.

Alrededor de 300 policías y militares se desplegaron distintos puntos de esa ciudad y capturaron a tres presuntos cabecillas de 'Los Lobos', uno de ellos fue Lizandro L.

El Ministerio de Defensa reveló, este sábado 16 de agosto del 2025, que el detenido se desempeñó en el 2020 como guardia de seguridad en el Ministerio de Gobierno.

65 personas detenidas de la banda 'Los Lobos'

Cinco años después, el exfuncionario público fue detenido en una 'narcovivienda' llena de lujo en Quevedo. Al realizar el allanamiento a ese lugar, los uniformados también encontraron armas y municiones de diferente calibre.

Lizandro L. habitaba una casa de al menos tres pisos, llena de lujos, paredes de mármol, varias cocinas, bar, salón de juegos, mesas de billar, espacios de recreación y dormitorios de lujo.

"La casa estaba llena de arte y cuadros de narcotraficantes históricos como Pablo Escobar, Joaquín 'El Chapo' Guzmán y otros personajes relacionados con la narcocultura. Dentro de la vivienda también se encontraron armas, municiones y credenciales que lo vinculaban con su pasado laboral", detalló el Ministerio de Defensa.

En otro allanamiento, el viernes 15 de agosto, también se capturó a dos objetivos de alto valor en el cantón Quevedo: alias 'Cojo' y alias 'Mocho'. Ambos son señalados como miembros de 'Los Lobos' y están acusados por casos de extorsiones, asaltos y secuestros de la zona.