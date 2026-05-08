Santiago Díaz es condenado a 29 años de prisión por violación a una menor en Quito

El exasambleísta Santiago Díaz fue condenado a prisión este viernes 8 de mayo de 2026.

El exasambleísta Joseph Santiago D. A. fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación contra una adolescente de 12 años.

La decisión fue emitida por el Tribunal que conoció el caso durante la audiencia de juzgamiento desarrollada en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Tribunal ordenó reparación y atención psicológica

Además de la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron el pago de una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima.

También ordenaron que la adolescente reciba tratamiento psicológico a través de la red pública de salud.

Fiscalía presentó testimonios y pericias

La Fiscalía General del Estado presentó testimonios de testigos y peritos, además de pruebas documentales durante el juicio.

Según el testimonio anticipado de la víctima, la agresión ocurrió durante las festividades navideñas de 2024, en la vivienda del ahora sentenciado, quien en ese momento aún no ejercía funciones como asambleísta.

De acuerdo con el relato presentado ante el Tribunal, tras la agresión el procesado habría entregado dinero a la menor y le pidió mantener silencio sobre lo ocurrido.

Pericias confirmaron indicios

Durante el proceso, un perito médico-legal informó sobre la existencia de hallazgos compatibles con la agresión denunciada y cuya data coincidía con la fecha señalada por la víctima.

Procesado se entregó tras permanecer prófugo

Fiscalía indicó que Joseph Santiago D. A. permaneció evadiendo a la justicia durante casi dos semanas antes de entregarse a las autoridades el 22 de julio de 2025.

Ese mismo día se formularon cargos en su contra y una jueza ordenó prisión preventiva, además de medidas de protección para la víctima y su familia.

Posteriormente, el exlegislador fue llamado a juicio el 18 de noviembre de 2025.