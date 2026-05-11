Lenín Moreno asiste a audiencia por caso Sinohydro en Quito; Jorge Glas será testigo

La mañana del 11 de mayo de 2026, el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González llegaron a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

El hecho sucede en el marco del caso Sinohydro. El expresidente acudió a la diligencia para "demostrar buena fe".

Moreno es acusado por el presunto delito de cohecho

La audiencia de juzgamiento contra Moreno estaba prevista para las 8:30 del lunes 11 de mayo. El expresidente es acusado por el presunto delito de cohecho.

La diligencia judicial se realiza casi seis meses después de que un juez solicitara el llamado a juicio de Moreno y otros vinculados a la investigación.

Moreno regresó a Ecuador desde Paraguay, el pasado 6 de mayo de 2026.

El expresidente niega las acusaciones que pesan en su contra y señaló varias veces que se trata de una "persecución política".

Jorge Glas será uno de los testigos

Cerca de las 9:30 y con la presencia del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, se instaló la audiencia de juicio contra los 21 procesados.

Según se conoce, dentro del juicio, también fue convocado como testigo el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple condenas por corrupción en la Cárcel del Encuentro.

Glas fue requerido para ampliar detalles y dar su versión sobre la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Se conoce que el exvicepresidente se presentará por videoconferencia desde Santa Elena, sin embargo no se conoce la fecha en que la que rendirá su testimonio.

Los jueces de la CNJ Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga conforman el Tribunal de juicio del caso Sinohydro.