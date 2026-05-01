Justicia argentina confirma la extradición de Hernán Luque Lecaro a Ecuador

El proceso legal de extradición en de contra Hernán Luque Lecaro, exfuncionario vinculado al caso de presunta corrupción en empresas públicas de Ecuador (conocido como Caso Encuentro), dio un paso decisivo. La Corte Suprema argentina desestimó los argumentos de defensa y confirmó su extradición.

Tras su captura en Argentina a principios de 2024, las autoridades judiciales de ambos países ahora deberán coordinar los mecanismos para su retorno formal a suelo ecuatoriano. La sentencia declara procedente su entrega a Ecuador para enfrentar cargos por presunta delincuencia organizada en el denominado “Caso Encuentro”.

Hernán Luque Lecaro, quien se desempeñó como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), es investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de delincuencia organizada. Se le acusa de liderar una red que gestionaba cargos y contratos de forma irregular en el sector eléctrico nacional.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de ejecución logística. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional de Ecuador deben coordinar el traslado del procesado bajo estrictas medidas de seguridad. tras se dicta sentencia.

Una vez en Quito, Luque Lecaro deberá comparecer ante la justicia para responder por los cargos que se le imputan, enfrentando una posible prisión preventiva mien