Caso Encuentro: Leonardo Cortázar llegó a Ecuador tras ser extraditado desde Panamá

Leonardo Cortázar fue trasladado a la cárcel del Encuentro tras ser extraditado desde Panamá.

Leonardo Cortázar llegó a Ecuador tras ser extraditado desde Panamá. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026.

Cortázar fue recibido por el ministro Reimberg y fue trasladado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, "para que pague por todo el perjuicio que causó al Estado ecuatoriano".

"Escóndanse en los huecos que quieran: los vamos a encontrar, capturar y llevar ante la justicia", escribió Reimberg.

Cortázar llegó a Guayaquil, luego de hacer una escala en Quito, en horas de la madrugada. En el video difundido por Reimberg, se ve al procesado bajar del avión esposado y vistiendo camiseta blanca y pantaloneta rosada.

El procesado en el caso Encuentro fue detenido el 20 de marzo de 2025 en Panamá y el 8 de febrero pasado se informó del trámite de deportación hacia Ecuador.

En 2024 fueron llamados a juicio Hernán Luque Lecaro, Antonio Icaza, Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Ericka Farías. Según la acusación de la Fiscalía, son responsables de haber obtenido réditos económicos indebidos.

Cortázar está procesado en el caso Encuentro, en el que el Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado a 10 años por delincuencia organizada.

Esta investigación apunta a una red que interfería en instituciones públicas y ofrecía cargos a cambio de dinero.