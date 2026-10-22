Luisa González fue trasladada a Guayaquil e ingresó al Cuartel Modelo 

Luisa González, excandidata a la Presidencia de Ecuador, fue trasladada a Guayaquil tras su detención en Manabí la madrugada de este jueves 22 de octubre del 2026.

González llegó desde Chone por vía terrestre en una camioneta blindada con un amplio resguardo policial e ingresó al Cuartel Modelo pasadas las 11:00 de este jueves. Se conoce que en las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos.

La excandidata presidencial es acusada como presunta implicada en el delito de lavado de activos dentro del caso Laberinto que investiga irregularidades con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

Se conoce que no llegó esposada y que se encuentra en la parte de atrás del auditorio del Cuartel Modelo, cerca de la capilla y no en el lugar habitual en el que se coloca a las personas detenidas en flagrancia.

Militantes de Revolución Ciudadana realizan un plantón

Militantes del movimiento Revolución Ciudadana llegaron a los exteriores del Cuartel Modelo en Guayaquil. La Policía Nacional coloco vallas de seguridad en los exteriores del establecimiento.

Figuras políticas del movimiento también acudieron al lugar, entre ellos, Alexis Mera, quién podría asumir la defensa de González en este caso.