Caso Caja Chica: Marcela Aguiñaga es llamada a rendir versión

Marcela Aguiñaga deberá rendir su versión en el marco de la investigación del caso Caja Chica.

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, deberá rendir su versión libre y voluntaria en el marco de la investigación del caso Caja Chica, en el que se investiga el presunto ingreso de dinero ilícito de Venezuela para la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana.

Aguiñaga deberá presentarse el día miércoles 8 de abril de 2026 a las 11:00, ante las autoridades en la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito.

Esta convocatoria se difundió a través de redes sociales unas horas después de que Aguiñaga anunciara su renuncia al cargo de Prefecta del Guayas el 14 de mayo de 2026, al cumplir tres años en funciones.

Por el caso Caja Chica se han allanado viviendas de figuras del correísmo como la excandidata presidencial Luisa González y el asambleísta Patricio Chávez, a finales de enero de 2026.

Según González, el presidente Daniel Noboa habló de supuestos documentos que pruieban la relación de la RC con el Cartel de los Soles, desde el año anterior, mismos que ha pedido que se revelen sin éxito aún.

En el caso Caja Chica se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos en la campaña presidencial de 2023, en la que corrían González y Andrés Arauz como binomio.

Por este caso se dio un enfrentamiento entre las figuras del correísmo. González señaló directamente a Aguiñaga, quien era presidenta del movimiento político en la época de campaña.

Pero la Prefecta a su vez respondió que no es posible que una candidata presidencial desconozca la ley electoral.