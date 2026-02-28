Fiscalía y Policía ejecutan allanamiento en Quito por caso Caja Chica

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en Quito la mañana de este 28 de febrero de 2026, en el marco de la investigación denominada caso Caja Chica, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La diligencia fue confirmada por la entidad a través de sus canales oficiales, donde detalló que el objetivo del operativo es recabar indicios que aporten al proceso investigativo en desarrollo.

En las imágenes difundidas se observa a agentes policiales inspeccionando oficinas, revisando documentación física y equipos, como parte de las actuaciones autorizadas dentro de la investigación penal.

La Fiscalía precisó que el procedimiento se encuentra en desarrollo, por lo que no se han informado, hasta el momento, resultados preliminares, personas detenidas ni el alcance de los indicios recopilados.