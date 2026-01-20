Marco Rodríguez ejercerá solo un año como presidente encargado de la Corte Nacional

El juez Marco Rodríguez ingresó a la Corte Nacional el 26 de enero de 2018

El juez Marco Rodríguez designado, el miércoles 14 de enero de 2026, como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, permanecerá en ese cargo únicamente por un año, cuando concluya su periodo de nueve años como magistrado.

Rodríguez ingresó al máximo órgano de justicia ordinaria del país, el 26 de enero de 2018, por lo que su salida de la Corte está prevista para enero de 2027.

Su designación se produjo tras la renuncia de José Suing, presentada el pasado 5 de enero. Esto lo convierte en el segundo juez que el Pleno del Alto Tribunal nombra como presidente encargado en menos de dos años.

Suing asumió el encargo de esa institución el 7 de febrero de 2024, sin embargo renunció en medio de la polémica y el juicio político del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Cuando culmine el período reglamentario de nueve años para Rodríguez, la presidencia encargada deberá recaer en el actual subrogante, Alejandro Arteaga.

A su vez, la subrogación quedará vacante y el Pleno deberá elegir a quien ocupe ese cargo entre los magistrados principales Milton Velásquez, Gilda Rosana Morales o Felipe Córdova. Esto provocaría que la Presidencia de la Corte Nacional pase de encargo en encargo.

Desde febrero de 2024, la Corte Nacional no ha estado dirigida por un Presidente titular. Esto se debe a que se requieren 12 jueces titulares para hacer esa elección y solo hay 10.

Este escenario se agravaría porque en enero de 2027 también concluyen los períodos de las juezas Daniella Camacho, Katerine Muñoz y Consuelo Heredia, lo que reducirá aún más el número de jueces titulares.

El Consejo de la Judicatura es el organismo responsable de convocar el concurso para renovar a los jueces nacionales; sin embargo, el proceso realizado en 2024 fue anulado y no se ha logrado implementar uno nuevo.