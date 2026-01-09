La Corte Nacional lleva casi dos años con un Presidente encargado; ¿por qué ocurre?

En la Corte Nacional de Justicia de Ecuador hay falta de jueces principales

La Corte Nacional de Justicia (CNJ), el máximo órgano de administración de justicia ordinaria de Ecuador, lleva casi dos años con un Presidente encargado.

Desde febrero de 2024, el Alto Tribunal funciona sin un Presidente titular, una situación que lejos de resolverse se ha profundizado por la falta de jueces, un concurso fallido y nuevas controversias internas.

Actualmente, la Presidencia de la Corte está, en calidad de encargo, en manos del juez José Suing, mientras que la jueza Enma Tapia cumple funciones como presidenta subrogante.

El principal obstáculo para elegir a un presidente definitivo es que la normativa interna exige al menos 12 jueces titulares para la designación, pero la Corte cuenta únicamente con 10.

José Suing: "A Mario Godoy le cubre el principio de inocencia"

La falta de jueces principales se da por la falta de un concurso para designar a nuevos. De hecho el proceso de selección que estaba en marcha por el Consejo de la Judicatura, fue declarado totalmente nulo en noviembre de 2024, luego de que se detectó graves anomalías en la fase de méritos.

La jueza Tapia recordadó que el problema no es nuevo. Incluso en el concurso de 2021, cuando ella fue designada, varias Salas, como las de lo Civil, Familia y lo Contencioso Administrativo y Tributario, no lograron completarse con jueces titulares.

Por lo tanto, en 2024, cuando renunció el entonces presidente de la CNJ Iván Saquicela y como no había suficientes magistrados para una nueva elección regular, se optó por la figura del encargo.

“Esperábamos que el encargo de la Presidencia de la Corte sea solo por meses, porque teníamos un concurso de corte nacional en marcha que después fue declarado nulo. Y ahora no hay ni esperanza de que haya un nuevo concurso”, señaló Tapia.

¿Pero hay una fecha límite de permanencia de un presidente encargado?

Tapia dijo que no existe ninguna normativa que establezca un plazo mínimo o máximo de permanencia de un presidente encargado de la Corte Nacional.

“En 2024, el Pleno de la Corte Nacional creó la figura de encargo para solventar esa necesidad importantísima de que una persona asuma las funciones de Presidente del organismo”, indicó Tapia.

A este escenario se suma una nueva controversia. El miércoles 8 de enero, jueces titulares retiraron su respaldo a Suing y solicitaron analizar su continuidad en la Presidencia.

En un documento interno, al que tuvo acceso Teleamazonas, exigieron que en un plazo de 24 horas se convoque a un Pleno extraordinario con 13 jueces y conjueces titulares para debatir su permanencia.

Suing respondió convocando a una sesión extraordinaria para el lunes 12 de enero de 2026, a las 16:30. Los jueces principales retiraron el respaldo a Suing en medio de la polémica de Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

El 5 de enero de 2026, durante el programa 'De Lunes a Lunes' de Teleamazonas, Suing dijo que se debe "respetar el principio de inocencia" del Godoy, quien compareció a la Asamblea en medio del revuelo sobre denuncias de supuestas presiones y amenazas al juez anticorrupción Carlos Serrano.