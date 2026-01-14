¿Quién es Marco Rodríguez, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia?

El juez Marco Rodríguez presidirá de forma temporal la Corte Nacional de Justicia.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador designó este miércoles 14 de enero del 2026 a Marco Rodríguez como nuevo presidente encargado, tras la renuncia de José Suing.

"Nuestro compromiso, en conjunto con el pleno de la Corte, (es) que el principio de independencia judicial no sea una quimera sino que se lo logre día a día", señaló Rodríguez tras su designación, que llegó después de cinco horas de discusión a puerta cerrada por parte de los jueces.

Rodríguez estará en el cargo de manera temporal, ya que la Judicatura debe avanzar con el proceso para renovar a los jueces de la Corte, quienes deberán elegir a un nuevo titular para un período ordinario.

¿Quién es Marco Rodríguez?

El juez Marco Rodríguez forma parte de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia desde 2017.

Es doctor en Derecho (PhD) por la Universidad Andina 'Simón Bolívar' en (2016) y abogado de los tribunales ecuatorianos desde 1998.

Cuenta con múltiples especializaciones, incluyendo magísteres en Derecho Civil, Derecho Penal, y Derecho del Mercado. Tiene un diplomado superior en Crimen Organizado Transnacional y Derecho Económico.

Ha desempeñado cargos en la ex Corte Suprema de Justicia. Es Profesor de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades nacionales, en cátedras relacionadas con derecho penal, proceso penal y litigación oral.

Ha sido conferencista internacional en foros sobre prevención del delito y justicia penal.

Casos emblemáticos

Formó parte del Tribunal que sentenció al ex vicepresidente Jorge Glas a 13 años de cárcel en el caso Reconstrucción de Manabí

Fue parte del tribunal que revisó la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña' en 2018, ratificando su inocencia.