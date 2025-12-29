Noboa confirma deportación de alias 'el gerente' presunto autor de ataque a 11 militares en Alto Punino

El presidente Daniel Noboa informó que alias “El Gerente”, señalado como cabecilla del grupo disidente Comandos de la Frontera y considerado un objetivo de alto valor, se encuentra en proceso de traslado hacia Ecuador tras ser detenido en Emiratos Árabes Unidos este lunes 29 de diciembre del 2025.

Roberto Carlos Álvarez Vera, alias 'El Gerente', es procesado como presunto responsable del asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino, en la Amazonía de Ecuador, el pasado 11 de mayo del 2024.

Según el pronunciamiento presidencial, el traslado se concretó tras la revocatoria de su libertad “bajo fianza” y fue posible por un trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación de Emiratos Árabes Unidos, país desde donde se gestiona su retorno.

Noboa sostuvo que el implicado habría permanecido fuera del alcance de la justicia durante años y que ahora deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes en el país.

“Creía que era intocable”, señaló el mandatario, al referirse a presuntos respaldos en administraciones anteriores.

La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que destacó el trabajo conjunto entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos para lograr la detención ya que tenía una notificación roja de Interpol.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que "alias Gerente ya está camino al Ecuador". Recalcó que pese a haber huido del país, el Estado se encargó de su búsqueda y pagará por los daños causados en el país.

El caso está vinculado a uno de los ataques más graves contra las Fuerzas Armadas en los últimos años. El 11 de mayo de 2024, once militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana.

Las autoridades no han precisado aún la fecha exacta de llegada de alias “El Gerente” al país ni los detalles del proceso judicial que enfrentará, aunque se indicó que será recluido en la Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad.